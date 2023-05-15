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НовостиПроисшествия15 мая 2023 0:00

На Ямале 15 мая 2023 года потеплеет до +8 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 мая

Погода на Ямале на 15 мая

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 15 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшие осадки (снег, мокрый снег), по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 градусов, по западу 0...+5. Днем +3...+8 градусов.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью +5 градуса, днем +3. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО