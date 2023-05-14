На фестивале в честь Дня молодежи в Ноябрьске выступит популярная певица Мэри Гу

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Ноябрьске впервые пройдёт флагманский фестиваль в честь Дня молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Праздник отметят 24 июня. Главными локациями праздника станут «Ноябрьск-парк», стадион «Ноябрьск» и природно-этнографический комплекс «НУМ».

В фестивале можно участвовать бесплатно, но необходима регистрация, которую можно пройти до 24 июня. Ямальцы смогут поучаствовать в активностях по восьми направлениям фестиваля: от образовательного до спортивного. Молодых людей ждут мастер-классы, образовательные лекции от спикеров, зоны для создания блогерского контента, спортивные соревнования, показательные выступления, карьерные консультации, ярмарка вакансий, акселератор Росмолодежь. Кроме того, можно познакомится с героями СВО и присоединится к добровольческим акциям.

Праздник завершится выступлением хедлайнера, популярной певицы Мэри Гу.