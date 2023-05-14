На Ямале 14 мая порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков на Ямале 14 мая ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Днем также местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, при натекании облачности до +10, днем -3…+2, по западу до +8.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.