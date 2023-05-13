В Лабытнанги в 2023 году расселят и снесут больше 50 аварийных домов

Подрядная организация уже приступила к сносу расселенного дома №35 по улице Гагарина. Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году в Лабытнанги из аварийного жилья в новые квартиры переселились 450 семей. Об этом рассказала руководитель города Марина Трескова в своих социальных сетях. В то же время в городе в текущем году ликвидируют еще порядка 50 объектов ветхого жилья.

— Опустевшие дома сносим. Это не просто вопрос внешнего облика города, но и безопасности, — рассказала Марина Трескова.

Так, подрядная организация уже приступила к сносу расселенного дома №35 по улице Гагарина, который был признан аварийным.