Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2023 9:18

В Ноябрьске представили проект благоустройства озера Безымянное с пешеходными дорожками и мостом

При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей
Серафима Краснова
При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей.

При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей.

Фото: Татьяна Коркина

Мэрия Ноябрьска представила проект благоустройства озера Безымянное. Презентация благоустройства водоема прошла в ДШИ имени Чайковского. В процессе его создания специалисты управления архитектуры и градостроительства городской администрации встречались с общественниками и членами общин. Большинство предложений внесли представители молодежной организации.

При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей, рассказал главный архитектор Ноябрьска Андрей Ключник. Так, на озере Безымянное планируют обустроить рекреационные зоны с пешеходными дорожками, кафе и спортивные площадки.

В проекте указано, что через водоем построят мост. Документацию и пожелания северян отправили на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды.