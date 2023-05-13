В Ноябрьске представили проект благоустройства озера Безымянное с пешеходными дорожками и мостом

При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей. Фото: Татьяна Коркина

Мэрия Ноябрьска представила проект благоустройства озера Безымянное. Презентация благоустройства водоема прошла в ДШИ имени Чайковского. В процессе его создания специалисты управления архитектуры и градостроительства городской администрации встречались с общественниками и членами общин. Большинство предложений внесли представители молодежной организации.

При создании проекта специалисты учитывали пожелания жителей, рассказал главный архитектор Ноябрьска Андрей Ключник. Так, на озере Безымянное планируют обустроить рекреационные зоны с пешеходными дорожками, кафе и спортивные площадки.

В проекте указано, что через водоем построят мост. Документацию и пожелания северян отправили на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды.