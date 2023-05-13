В Яр-Сале маленькая девочка передала на фронт письма и рисунки через прибывших в отпуск солдат СВО

Фото: пресс-служба администрации Ямальского района.

Военнослужащие, вернувшиеся из зоны спецоперации в отпуск, помогли маленькой школьнице из Яр-Сале передать письма и рисунки бойцам. Варя подготовила вместе с одноклассниками рисунки и поздравления для военных, но почтовые письма им не доходили.

Об инициативе ребенка узнали солдаты.

— На прогулке с родителями к девочке подошли двое мужчин в военной форме. Варя их узнала сразу: это были те самые защитники, которых она представляла, рисуя открытки: стройные и подтянутые, с добрыми глазами. От волнения ребенок не смог сказать ни слова, но слезы радости покатились по алым щечкам. Мечта Вари сбылась - она не просто смогла отправить письма и рисунки, а передать их лично в руки нашим бойцам, — рассказали в пресс-службе администрации Ямальского района.

Солдаты пообещали передать все посылки ребенка бойцам в батальоне «Кедр».