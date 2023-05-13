В Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а до городской больницы, популярные у горожан

Автобусные маршруты убрали из-за жалоб к качеству услуг перевозчика. Фото: Татьяна Коркина

На Ямале отменили автобусные маршруты №14 и №14а. Общественный транспорт в этом направлении был очень популярен, потому что следовал до городской больницы в Ноябрьске. Автобусные маршруты убрали из-за жалоб к качеству услуг перевозчика. Об этом говорится в документации, подписанной мэрией.

— Правоотношения с перевозчиком, связанные с перевозкой пассажиров по маршрутам № 14 и № 14а, прекращены в результате претензионной работы, ввиду некачественного предоставления услуг (отсутствия автобусов на маршрутах и, как следствие, систематического нарушения расписания автобусных маршрутов), — рассказала руководитель городского управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Юлия Смирнова.

Жители приняли решение властей неодобрительно, заявив, что автобусные маршрут был очень удобный и уходил до нужной точки, куда сейчас вообще не ходит транспорт.