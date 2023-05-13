На Ямал 13 мая 2023 года в разгар весны обрушится зимний снегопад

Осадки в виде снега пойдут в ЯНАО ближе к вечеру. Фото: Виктория Гаврик

По всей видимости, весна и холода не желают сдавать позиции на Ямале. Так, днем в субботу, 13 мая 2023 года, на Ямал обрушится снегопад, который можно наблюдать преимущественно зимой, а не посреди весны.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде снега пойдут в ЯНАО ближе к вечеру, после 17:00. Ближе к ночи снегопад охватит почти весь Ямал: от Нового Уренгоя до Надыма. Из-за плюсовой температуры снег очень быстро станет превращаться в грязь и слякоть.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Ночная температура в Ямало-Ненецком автономном округе 13 мая 2023 года составит -1…-7 градусов Цельсия, местами по области при прояснении синоптики прогнозируют до -8 градусов. На день метеорологи передают на Ямале от +1 до + 6 градусов Цельсия.