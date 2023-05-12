Энергетики Тюменского макрорегиона направят на защиту энергокомплекса от природных пожаров почти 390 миллионов рублей

Фото: Ксения Гуськова

Специалисты «Россети Тюмень» ведут активную подготовку электросетевого хозяйства Тюменского макрорегиона к пожароопасному периоду. Работы, на которые выделят более 389 миллионов рублей, позволят свести к минимуму риск возникновения нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

В зонах риска находятся 253 участка линий электропередачи (ЛЭП) и 124 подстанции компании. Ее работники проверили на объектах систему противопожарной защиты, а также средства предупреждения и тушения возгораний. А для персонала организовывают дополнительные инструктажи, учения и тренировки по отработке оперативных действий в случае чрезвычайной ситуации.

Отметим, что особый противопожарный режим на территории Югры был установлен 28 апреля, а на Ямале - 10 мая. Пока что в этих регионах все спокойно, чего нельзя сказать о Тюменской области - 7 мая там ввели режим ЧС.

В связи с этим энергетики усилили контроль за состоянием объектов. Для снижения рисков распространения низового огня они выполнили опашку 65 подстанций и расчистили свыше 350 гектаров просек ЛЭП. Кроме того, специалисты во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. В случае необходимости они помогают тушить возгорания в населенных пунктах.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в пожароопасный период в макрорегионе готовы 193 бригады в составе 907 специалистов, в помощь им выделено 392 единицы техники. При необходимости компания задействует 78 резервных источников питания суммарной мощностью более 11,8 МВт.

Связаться с энергетиками в круглосуточном режиме можно по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).