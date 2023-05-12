Безработная женщина пыталась сбыть наркотики в Ноябрьске

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленницу задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При личном досмотре у женщины изъяли свертки с порошкообразным веществом. После проведенного исследования выяснилось, что внутри находился наркотик массой более 18 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе расследования полицейские установили, что женщина нигде не работает, а ранее у нее уже были проблемы с законом.

Cейчас она находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.