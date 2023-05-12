В Салехарде наградят победителей конкурса «Спортивная элита Ямала»

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

В Салехарде пройдет торжественное награждение спортсменов, тренеров и других призеров конкурса «Спортивная элита Ямала» - 2022. Как сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, всего было определено 52 лауреата в 20 номинациях.

Это спортсмены, показавшие наиболее высокие результаты на международных, российских и окружных соревнованиях, а также тренеры, которые подготовили атлетов.

Отметим, что за высокие достижения в спортивной карьере имена трех участников внесли в Книгу почета «Спортивная слава Ямала». Ими стали спортсмены по пулевой стрельбе: заслуженный мастер спорта России Владимир Масленников, мастер спорта международного класса и член основного состава сборной команды России Алина Хизбуллина, а также мастер спорта России и член спортивной сборной команды Ямала по северному многоборью Юлия Молодых.

- Ямал гордится своими сильными и спортивными людьми. Лауреаты конкурса «Спортивная элита Ямала» - прямое тому доказательство. Благодаря усилиям, которые вкладываются в работу, северяне приносят в копилку региона медали международного, всероссийского и регионального уровней, - отметил директор департамента по физической культуре и спорту Ямала Андрей Масанов.

Мероприятие состоится 16 мая в Культурно-деловом центре.