Ямальские спасатели отстояли от огня несколько населенных пунктов в Тюменской и Курганской областях

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Ямальские спасатели продолжают помогать тушить природные пожары в Курганской и Тюменской областях. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, всего для борьбы с огнем было отправлено 65 сотрудников «Ямалспаса».

На сегодняшний день 35 спасателей тушат пожар площадью 5 800 гектаров вблизи деревни Антрак Курганской области.

Отметим, что с момента прибытия ямалспасовцы работали в Варгашинском, Мишкинском и Шатровском районах и ликвидировали пламя на площади более 900 гектаров.

Еще один отряд спасателей из 30 человек борется с огнем в Тюменской области. Группа, состоящая из надымских бойцов, ликвидировала пожар, угрожавший селу Муллаши. Огонь, шедший из леса, северяне остановили встречным отжигом.

Также в Курганскую область была направлена аэромобильная группировка регионального МЧС - 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. Сейчас они работают в селе Корюково, где бушует пожар площадью около 900 гектаров.