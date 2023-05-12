Жительнице Приуральского района пришлось выбивать положенную ей по закону пенсию через суд Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла местной жительнице добиться назначения положенной ей по закону пенсии. Как пояснили в надзорном органе, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что в апреле 2022 года женщина обратилась в отделение пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по старости, но получила отказ, так как якобы у нее не было необходимого страхового стажа, - прокомментировали в ведомстве.

Однако проведенная проверка показала, что вынесенное решение является незаконным. В общий страховой стаж северянки не был включен период, когда она трудилась на территории Казахстана - семь лет.

В связи с этим прокурор обратилась в суд с исковым заявлением. По результатам его рассмотрения заявительнице назначили пенсию по старости.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.