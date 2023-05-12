В Лабытнанги началось строительство этнографического парка «Коми-деревня»

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Лабытнанги начали возводить этнографический парк «Коми-деревня». Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, в этом году историческое место заметно преобразится. Там появятся музейный центр, глэмпинг, чум, детские игровые комплексы и благоустроенная набережная.

Ранее рабочие уже выполнили планировку и отсыпку земельного участка площадью 5,3 гектара и возвели основания под здание визит-центра, пирса и трансформаторную подстанцию.

- Сейчас ведется укладка сетей водоснабжения. До конца мая специалисты приступят к работе по водоотведению и параллельно начнут заниматься монтажом электросетей, - рассказал заместитель главы Лабытнанги Игорь Келенджеридзе.

Ведут свою работу и сотрудники музея, они выбирают предметы, которые станут экспонатами музейного этнографического комплекса.

- Новые здания должны сохранить силу, которая есть в этом месте. Поэтому убранство мы постараемся не просто восстановить, а перенести, чтобы старые вещи обрели новый смысл. В будущем сохранившиеся наличники, утварь, предметы быта станут частью экспозиции, - сообщила заместитель директора городского краеведческого музея Оксана Дзюман.

Напоминаем, что Коми-деревня находится на мысу протоки Выл-Посл. По приданию в этом месте росли семь сакральных лиственниц, у которых появилось первое стойбище. Позже на его месте основали поселок, а затем и город.