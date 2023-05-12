В Ноябрьске поймали молодого наркодиллера

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего парня, у которого нашли наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, юношу задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили сверток с подозрительным веществом, два сотовых телефона и столько же банковских карт, а по месту проживания - изоленту, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, вещество оказалось наркотиком синтетического происхождения, его общая масса составила почти 50 граммов.

Также полицейские установили, что постоянной работы у парня не было, а наркотик он собирался сбыть через тайники-закладки.

Сейчас парень находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.