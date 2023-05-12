В Тарко-Сале откроется семейный клуб для малышей

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В Тарко-Сале появится семейный клуб для малышей под названием «Библиокроха». Как сообщили в районной администрации, разместится он на базе городской детской библиотеки. Открыть заведения сало возможно благодаря гранту главы района в области культуры.

В первую очередь в клубе ждут родителей с детьми от одного года. Семьи смогут интересно и полезно проводить время, в тоже время ребенок будет получать всестороннее развитие и навыки взаимодействия со сверстниками.

Крое того, грантовую поддержу получил коллектив уренгойского ДК «Маяк», теперь его работники смогут создать театр теней. А сотрудники РДК «Геолог», которым также выделили деньги на реализацию своей идеи, будут дальше развивать театральную гостиную «Бонжур». Оба проекты направлены на раскрытие творческого потенциала детей и молодежи, в том числе с инвалидностью.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале открылся специализированный магазин с товарами местных производителей.