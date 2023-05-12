Фото: администрация Ноябрьска

Предстоящим летом в Ноябрьске появятся еще семь теплых остановок. Об этом сообщили в городской администрации.

Два многофункциональных павильона установят на улице Советская (у торгового комплекса «Север» и на противоположной стороне). Еще два - в районе поликлиники на улице Изыскателей.

Также современные остановочные комплексы появятся на улице 40 лет Победы (у дома № 9) и рядом с пешеходным переходом у здания «Газпром Добыча Ноябрьск». Еще один теплый павильон поставят у спортшколы «Арктика».

Кроме того, два теплых павильона появятся на проспекте Мира. Их перенесут в связи с капремонтом улицы, разместятся они в районе домов №78а и №87 (они заменят старые остановки). После окончания работ на месте демонтированных павильонов установят новые.