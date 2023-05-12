Юные надымчане воспользовалась добродушием женщины, которая хотела им помочь, и украли у нее деньги

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В Надыме возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей, обвиняемых в краже денег с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в апреле 2023 года. Тогда потерпевшая, находясь в гостях у приятельницы, решила оказать ей материальную помощь. Она передала свою банковскую карту 14-летней дочери хозяйки квартиры и, сообщив ей пин-код, поручила купить продукты.

- Подозреваемая исполнила поручение, но, кроме того, она потратила в тайне от владелицы 45 тысяч рублей на покупку одежды, - прокомментировали в ведомстве.

В тот же вечер банковской картой женщины воспользовался и 17-летний приятель девочки, зашедший к ней в гости. Потерпевшая также дала ему карту для покупки продуктов, но вместо этого он украл с нее 20 тысяч рублей.

В настоящее время юная парочка обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).