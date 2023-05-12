В Белоярске воздвигнут новый мемориал защитникам Родины

Фото: Иван Сакал, соцсети

В течение нескольких лет в Белоярске появится новый мемориал защитникам Родины. Как отметил глава Приуральского района Иван Сакал, работы завершатся как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Прорабатываем концепцию мемориала воинам-героям в Белоярске. Он появится возле построенного сельского Храма. На территории установят обелиск и мемориальные доски с именами земляков-героев, - рассказал управленец.

Кстати, визуальное изображение комплекса еще будет дорабатываться. Выдвинуть свои предложения могут и местные жители.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Мемориал воздвигнут в честь земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, а также тех, кто продолжил ратные подвиги своих предков в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно задумке, мемориал станет символом памяти и уважения воинам, а также напоминанием о том, что мирное будущее необходимо защищать и беречь.