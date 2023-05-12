На Ямале 12 мая 2023 года воздух прогреется д +6 градусов

Погода на Ямале на 12 мая Фото: Вера Зенина

В пятницу, 12 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, по востоку 9-14 м/с. Температура ночью -10…-15 градусов, при натекании облачности до -4. Днем -2...-7 градусов, по западу +1...+6.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -4 градуса, днем +1. Ветер 4-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: