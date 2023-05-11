Повышена надежность электроснабжения объектов добычи газа на Ямале

Фото: Вячеслав Рябина

«Россети Тюмень» завершили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Уренгой – Лимбя-Яха» в Ямало-Ненецком автономном округе. Высоковольтная ЛЭП протяженностью 85 километров питает объекты компаний «Роспан Интернешнл» и «Газпром», а также участвует в электроснабжении более 15 тысяч жителей региона.

В ходе ремонта специалисты выправили 26 металлических опор, отклонившихся от вертикали в результате эксплуатации в пучинистом грунте. Для выравнивания конструкций были применены железные плиты. Также энергетики установили на линии электропередачи более 60 птицезащитных устройств, позволяющих сохранить популяцию пернатых и снизить риск возникновения нарушений электроснабжения из-за их жизнедеятельности.

Для проведения плановых мероприятий на ЛЭП «Уренгой – Лимбя-Яха», расположенной в труднодоступной заболоченной местности, энергетики использовали вездеходы-амфибии ТРЭКОЛ и специальную высокопроходимую технику. Стоимость работ составила порядка 2,7 млн рублей.