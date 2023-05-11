Фото: «Транснефть - Сибирь»

Тюменские нефтепроводчики с 6 по 9 мая ликвидировали четыре природных пожара на территориях рядом с объектами компании. Для этого было привлечено более 20 работников и 7 единиц техники. Непосредственная угроза производственной деятельности предприятия отсутствовала.

В ряде сибирских регионов значительно выросло число ландшафтных пожаров. Их основными причинами возникновения на фоне существенного потепления является пал травы и массовый выезд населения на пикники в лесные зоны. Справиться с огнем не всегда удается оперативно. Так, в конце апреля несколько суток бригады компании работали на ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области.

В настоящее время предприятие продолжает в круглосуточном режиме осуществлять противопожарный мониторинг производственных объектов, в обществе обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты.

Кроме того, до наступления пожароопасного периода был проведен комплекс мероприятий по подготовке персонала и объектов к началу сезона, в частности, проведена расчистка от растительности охранных зон и проверка источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения, обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов.

Компания откликается на обращения местных администраций, помогает муниципалитетам в предупреждении и тушении пожаров, выделяет тяжелую и дорожно-транспортную технику для проведения работ по опашке населенных пунктов.

Увы, но ситуация с природными пожарами не является уникальной, компания ежегодно принимает участие в их ликвидации. В 2022 г. в адрес предприятия от Главного управления МЧС России поступила благодарность сотрудникам Тобольского УМН, принимавшим участие в тушении ландшафтного пожара, произошедшего на территории урочища Новая Пушта Кондинского района.