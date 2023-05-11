Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском началось строительство инфекционного и туберкулезного стационаров. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, это будут два одноэтажных здания, расположенные рядом друг с другом.

- В них разместятся кабинеты приема, палаты с кислородным оборудованием, физиокабинет, комната выписки и буфет, - прокомментировали в мэрии.

На стройплощадке вовсю кипит работа. На данный момент рабочие завершают отсыпку территории, для этого им потребовалось около 27 тысяч кубометров песка. Следующий этап - забивка десятиметровых свай, всего их будет более 500 штук. Обустройство фундаментов выполнят по особой технологии, используемой при строительстве в условиях вечной мерзлоты.

Фото: администрация Тазовского района

Напоминаем, что недавно в населенном пункте открылось новое педиатрическое отделение. В нем уже успели принять первых пациентов.