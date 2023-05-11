Пенсионерка из Нового Уренгоя пять лет получала пенсию за умершего супруга Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили 73-летнюю местную жительницу, которая пять лет получала пенсию вместо умершего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- В 2016 году муж пенсионерки оформил на нее нотариальную доверенность, согласно которой она могла получать его пенсию и другие выплаты в отделении почтовой связи. В 2017 году северян умер, что, в соответствии с законом, является основанием для прекращения выплаты страховой пенсии, - прокомментировали в надзорном органе.

Однако женщина решила не сообщать в пенсионный фонд о смерти супруга и, таким образом, продолжила получать его пенсию до 2021 года. За этого время горожанке выплатили более миллиона рублей.

В итоге суд признал пенсионерку виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении иных социальных выплат в особо крупном размере) и приговорил ее к восьми годам лишения свободы условно.