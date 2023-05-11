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НовостиПроисшествия11 мая 2023 10:37

Пенсионерка из Нового Уренгоя пять лет получала пенсию за умершего супруга

За этого время горожанка незаконно получила более миллиона рублей
Марина Прохорова
Пенсионерка из Нового Уренгоя пять лет получала пенсию за умершего супруга

Пенсионерка из Нового Уренгоя пять лет получала пенсию за умершего супруга

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили 73-летнюю местную жительницу, которая пять лет получала пенсию вместо умершего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- В 2016 году муж пенсионерки оформил на нее нотариальную доверенность, согласно которой она могла получать его пенсию и другие выплаты в отделении почтовой связи. В 2017 году северян умер, что, в соответствии с законом, является основанием для прекращения выплаты страховой пенсии, - прокомментировали в надзорном органе.

Однако женщина решила не сообщать в пенсионный фонд о смерти супруга и, таким образом, продолжила получать его пенсию до 2021 года. За этого время горожанке выплатили более миллиона рублей.

В итоге суд признал пенсионерку виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении иных социальных выплат в особо крупном размере) и приговорил ее к восьми годам лишения свободы условно.