В отделенном селе Шурышкарского района построят участковую больницу

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В отдаленном селе Шурышкарского района - Горках - появится современная участковая больница. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- В Горках приступили к подготовительным работам на территории, где в будущем начнется строительство участковой больницы, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что строительство медучреждений ведется и в других населенных пунктах региона. Например, в Тазовском возводят современный медицинский городок, в который войдут отдельные корпуса туберкулезного и инфекционного отделений, а также стационар. А еще там недавно открылось новое педиатрическое отделение.

Кроме того, в Ноябрьске продолжается строительство самой большой поликлиники на Ямале - шестиэтажного здания площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Ежедневно медучреждение смогут посещать 1 400 человек.