Четверо надымских педагогов получили гранты на реализацию инновационных проектов

Четверо надымских педагогов получили 250 тысяч рублей на реализацию своих инновационных идей Фото: Вера Зенина

Четверо надымских педагогов стали победителями грантового конкурса инновационных проектов в системе образования Ямала «Педагогический стартап». Они получат по 250 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Так, Татьяна Мартынова, преподающая биологии в городской гимназии, совместно с командой единомышленников планирует создать проектную мастерскую по билингвальному образованию для младшелассников.

Педагог дополнительного образования Центра «Созвездие» Галина Калмыкова намерена запустить проект «Умный конструктор». Он направлен на развитие инженерного мышления у детей с ОВЗ.

Методист детского сада «Журавленок» Алла Жигалова предлагает организовать сопровождение и поддержку детских садов Донбасса.

А учитель информатики школы №3 Азат Исхаков намерен привлечь школьников к разработке и созданию инженерно-технических проектов.

Всего денежную поддержку получили 56 ямальских педагогов.