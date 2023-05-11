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НовостиОбщество11 мая 2023 9:04

Четверо надымских педагогов получили гранты на реализацию инновационных проектов

Они получат по 250 тысяч рублей
Марина Прохорова
Четверо надымских педагогов получили 250 тысяч рублей на реализацию своих инновационных идей

Четверо надымских педагогов получили 250 тысяч рублей на реализацию своих инновационных идей

Фото: Вера Зенина

Четверо надымских педагогов стали победителями грантового конкурса инновационных проектов в системе образования Ямала «Педагогический стартап». Они получат по 250 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Так, Татьяна Мартынова, преподающая биологии в городской гимназии, совместно с командой единомышленников планирует создать проектную мастерскую по билингвальному образованию для младшелассников.

Педагог дополнительного образования Центра «Созвездие» Галина Калмыкова намерена запустить проект «Умный конструктор». Он направлен на развитие инженерного мышления у детей с ОВЗ.

Методист детского сада «Журавленок» Алла Жигалова предлагает организовать сопровождение и поддержку детских садов Донбасса.

А учитель информатики школы №3 Азат Исхаков намерен привлечь школьников к разработке и созданию инженерно-технических проектов.

Всего денежную поддержку получили 56 ямальских педагогов.