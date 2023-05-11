Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале могут появиться научные детские площадки. Чтоб данные образовательные территории построили в регионе, северяне должны выбрать их в голосовании за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, это спортивно-игровая зона в ДНТ «Север» по улице Таежная в Салехарде, детская площадка по улице Новая в селе Белоярск Приуральского района, детская игровая площадка в микрорайоне Парковый города Муравленко, многофункциональная площадка под открытым небом в микрорайоне Крымский и детская и спортивная площадки по проспекту Ленинградский в Новом Уренгое.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что голосование проходит на специальном портале до 31 мая. Принять участие в нем может каждый ямалец от 14 лет.