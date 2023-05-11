В Ноябрьске осудят организатора азартных игр, скрывавшегося от правосудия более десяти лет

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске осудят мужчину, обвиняемого в организации азартных игр. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, задержали обвиняемого еще в 2012 году, но ему удалось сбежать. Годом ранее злоумышленник установил в арендованных на подставные лица помещениях игровое оборудование, а помогала ему во всем этом местная жительница.

- Действуя группой лиц по предварительному сговору, они, с августа 2011 года по май 2012 года, получили от незаконной деятельности доход свыше 70 миллионов рублей. В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, учетные записи и 200 игровых автоматов, - прокомментировали в ведомстве.

В 2012 году уголовное дело в отношении владельца игорных залов было приостановлено, поскольку он скрылся от правосудия. Что касается женщины, ее осудили в 2013 году, признав виновной.

Разыскать мужчину удалось в марте 2023 года, он прятался в Пензенской области. Сейчас злоумышленник находится в Ноябрьске, его будут судить по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции закона на 2012 год).