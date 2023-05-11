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НовостиПроисшествия11 мая 2023 5:09

В Надыме 17-летний юноша и его взрослый приятель ограбили магазин ради четырех бутылок пива

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши и его 24-летнего приятеля, обвиняемых в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь со 2 на 3 апреля. Тогда подозреваемые ворвались в магазин и украли из торгового зала четыре бутылки пива, тем самым причинив его владельцу ущерб в размере 400 рублей.

- Продавец магазина попытался самостоятельно задержать похитителей, однако они поспешили скрыться, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины надымчан. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).