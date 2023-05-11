Атлет из Губкинского завоевал серебро на чемпионате Азии по гиревому спорту

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО Фото: Вера Зенина

Серебряная награда чемпионата Азии по гиревому спорту едет в Губкинский - ее завоевал атлет Ильяс Сарсембаев. Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

Северянин выступал в длинном цикле среди мужчин и весовой категории до 78 килограммов. В итоге он выполнил 61 подъем и занял почетное второе место.

Тренируется Ильяс в спортшколе «Зенит» под руководством Евгения Латыпова.

С 4 по 7 мая в Бишкеке (Республики Кыргызстан) прошли чемпионат и первенство Азии по гиревому спорту среди молодежи, взрослых, ветеранов и параспортсменов. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Монголии, Индии и самого Кыргызстана.