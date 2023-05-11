В Надыме ухудшится качество водопроводной воды Фото: Вера Зенина

Власти Надымского района предупредили жителей об ухудшении качества водопроводной воды.

«В связи с проведением работ по опрессовке, дезинфекции и промывке водовода, ожидается ухудшение качества холодного водоснабжения в следующих микрорайонах, домах и организациях города: поселки Кедровая роща (первая очередь), Лесной и ФЖК, а также микрорайон 3А», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Работы будут вестись специалистами АО «Ямалкоммунэнерго» 11 мая с 9.00 до 17.30.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что перед началом паводка для жителей Лабытнанги начали развозить чистую воду. Управляющие компании составили графики заезда автоцистерн во дворы.