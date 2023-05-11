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НовостиОбщество11 мая 2023 3:26

На улицах Губкинского установили стенды с изображением бойцов, павших в СВО

Выставка будет работать до конца сентября
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском открылась фотовыставка под названием «Герои Донбасса - Герои России». Как пояснили в городской администрации, речь идет о фотостендах, рассказывающих о солдатах и офицерах, принимавших участие в боях за Донбасс.

- В основе экспозиции - фотографии и истории о девятнадцати ямальцах, проявивших самоотверженность и погибших в ходе проведения специальной военной операции. Все они посмертно отмечены орденом Мужества, - прокомментировали в мэрии.

Инициатива провести фотовыставку принадлежит Губкинскому музею освоения Севера. Ознакомиться с ней жители и гости города смогут до конца сентября.

Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Напоминаем, что несколько дней назад в Салехарде открылась выставка картин, созданных на основе историй жен и матерей участников СВО. Встречи художников с женщинами длились более месяца. За это время женщины пролили не мало слез, вспоминая своих защитников.