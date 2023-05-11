«Полвека он посвятил труду»: скончался почетный житель Лабытнанги Петр Зайцев

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги на 94-м году скончался Петр Зайцев - первый председатель городского исполнительного комитета и почетный гражданин Семи лиственниц. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Марина Трескова.

«Полвека он посвятил труду, из них 35 лет - Ямалу. Его вклад в развитие Лабытнанги бесценен», - написала градоначальница.

Благодаря неутомимому труду, умению сплотить людей и несгибаемой силе духа Петр Георгиевич уверенно вел тогда еще маленький поселок по пути развития. Активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка. А еще под его руководством была налажена приемка и отправка грузов для разработки месторождений и строительства молодых городов Ямала.

На данный момент можно смело сказать, что имя Петра Зайцева навсегда вписано в историю Лабытнанги и всего региона.