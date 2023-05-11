В Новом Уренгое пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего ангара более ста баллонов с пропаном и кислородом

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувшим днем в Новом Уренгое загорелся одноэтажный ангар, расположенный по ул. Промысловая (база «ГазЭнергоСтрой»). Ситуацию осложняло то, что внутри него находились 98 пропановых баллонов и 21 кислородный баллон.

- Сообщение о возгорании поступило 10 мая в 11.20. По прибытии первых подразделений было обнаружено горение надувного ангара в сложенном виде на площади 50 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Во время тушения пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили из огня все 119 баллонов - они могли взорваться в любой момент.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Справиться с пламенем удалось в 12.40, к счастью, погибших и пострадавших в этом происшествии нет. Огонь лишь повредил сам ангар и находящееся в нем имущество на площади 150 квадратных метров.

Участвовали в тушении пожара 12 человек личного состава и 6 единиц спецтехники