На Ямале 11 мая 2023 года воздух прогреется д +9 градусов

Погода на Ямале на 11 мая Фото: Вера Зенина

В четверг, 11 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью -8…-13 градусов, при натекании облачности -1...-6, по северо-востоку до -13. Днем -3...+2 градуса, местами до +9.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -7 градусов, днем -3. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: