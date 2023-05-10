Нетрезвый губкинец разбил стекло в теплой остановке

Скриншот из видео

В Губкинском видеокамеры засняли очередной случай вандализма. Пострадала от действий хулигана одна из теплых остановок. Мужчина, не дождавшись автоматического открытия дверей, решил ускорить процесс и разбил стекло ногой.

В ролике, опубликованном администрацией, отчетливо видно, как северянин, явно перебравший со спиртным, подходит к павильону и сразу начинает с силой пинать дверь. Остановил подвыпившего горожанина один из мужчин, находивший поблизости. После этого все присутствующие поспешили удалиться.

В связи с произошедшим городские власти вновь напомнили губкинцам о том, что в общественных местах, в том числе и в теплых остановках, имеется круглосуточное видеонаблюдение. Данная система позволяет оперативно выявлять нарушителей и сообщать о них в полицию.

- Порча имущества определяется как вандализм, за которое следует наказание, - подчеркнули власти.