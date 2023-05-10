Житель Ноябрьска четвертый раз поймали пьяным за рулем

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В Ноябрьске осудили любителя пьяной езды. Как сообщили в окружной прокуратуре, задержали мужчину в феврале текущего года, это был уже четвертый раз, когда он садился за руль после употребления спиртного.

Первый раз мужчина попался полицейским в 2019 году, тогда он отказался проходить медосвидетельствование и был лишен водительских прав. Но, несмотря на это, в сентябре 2021 года и январе 2023 года он вновь отправился раскатывать на авто, будучи под градусом. Поле этого северянина привлекли к административной ответственности по ч. 2 и ч.4 ст. 12.7 КоАП РФ.

- В феврале текущего года правонарушитель вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля «Daewoo Nexia» и управлял им до тех пор, пока его не остановили инспекторы ДПС, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге суд признал мужчин виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию) и приговорил его к 240 часам обязательных работ.

Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на полтора года.