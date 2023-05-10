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НовостиОбщество10 мая 2023 8:51

В ноябрьских автобусах школьникам раздают календарики с детьми-героями Великой Отечественной войны

По мнению организаторов, это поможет расширить знания ребят
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовала акция «О них надо знать. Их надо помнить!», посвященная детям, совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В городских автобусах юным пассажирам раздают карманные календарики, на которых изображены фотографии детей - героев Великой Отечественной войны, а также описаны их подвиги, - прокомментировали в мэрии.

Планируется, что ноябряне получат порядка тысячи таких календариков.

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Кроме того, аналогичные плакаты разместили и в салонах автобусов. Таким образом узнать детях-героях смогут еще больше северян.

На предприятии «Пассажирские перевозки», которое и организовало акцию, считают, что подобные мероприятия помогут сохранить историческую память страны, расширить знания школьников и отвлечь их от лживой информации, которую распространяют некоторые блогеры.