Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Со следующей недели посетители Новоуренгойской ЦГБ больше не смогут заехать на ее территорию на личном транспорте. Как пояснили в самом медучреждении, данный запрет начнет действовать с 15 мая.

- Это требование Федеральной службы безопасности РФ, которое действует в целях антитеррористической защищенности медицинских объектов, - прокомментировали в медучреждении.

По-прежнему на территорию будут беспрепятственно пропускать автомобили скорой помощи, служебный транспорт, машины спецслужб и аварийно-спасательных бригад. Также заехать на территорию смогут автомобили, доставляющие в приемное отделение больных в тяжелом и неотложном состояниях.

Для маломобильных пациентов у центрального шлагбаума будет дежурить автомобиль. Он довезет человека от КПП до корпусов больницы.