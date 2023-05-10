На Ямале осудили банду, занимавшуюся сбытом наркотиков в нескольких регионах страны

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На Ямале осудили преступную группы, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В банду входили 18-летняя жительница Иркутской области и двое мужчин - жители Пуровского района и города Мегион.

- Девушка, приехавшая в Губкинский, и двое мужчин занимались сбытом синтетических наркотиков, создавая тайники с закладками в населенных пунктах Ямала и Югры. Для большей скрытности общались преступники через интернет, - прокомментировали в ведомстве.

Задержали банду в 2021 году. Все это время они находились под стражей, а следователи устанавливали обстоятельства совершенных ими преступлений.

В итоге вина каждого участника группировки была доказана. Суд, с учетом собранных по уголовному делу улик, приговорил девушку к четырем годам лишения свободы, а мужчин - к семи и десяти годам в колонии строгого режима.