В Надымском районе вахтовик-пожарный по пьяни зарезал коллегу

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В Надыме возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1973 года рождения, убившего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений района, а замешан в нем оказался сотрудник частной пожарной охраны.

- Двое мужчин распивали алкоголь в здании пожарного депо. В ходе возникшей между ними ссоры обвиняемый нанес коллеге не менее шести ударов ножом в жизненно-важные органы. Смерть потерпевшего наступила на месте из-за причиненных ему телесных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

О происшествии стало известно на следующий день, когда оба вахтовика не вышли на работу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего. Что касается подозреваемого, он находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).