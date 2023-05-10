Решение всех проблем: почему бизнес боится работать с налогами

Фото предоставлено КП

Налоги, отчетности и взаимодействие с налоговой инспекцией - неотъемлемая часть работы предпринимателя. Чтобы успешно вести бизнес, развиваться без рисков и не попадать на штрафы, важно понимать, как работает система изнутри и обладать базовыми знаниями. Так реально увидеть слабые места своего дела и вовремя решить проблему.

Когда предприниматель или руководитель слышит формулировку «НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ», первая мысль - это только для бухгалтеров.

На самом деле НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ - это не про бухгалтерские проводки, не про нюансы налогового законодательства, а ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА в целом, за которую отвечаете лично.

Кто участники форума:

- представители микро, малого и среднего предпринимательства, финансовые директора;

- бухгалтеры в найме и частной практике, налоговые консультанты и юристы.

Что полезного будет на форуме?

- Проведете диагностику своего бизнеса - насколько он интересен налоговой инспекции и стоит ли ждать проверку.

- Сможете уточнить, насколько ваш бухгалтер владеет актуальной информацией.

- Получите рабочие инструменты, которые помогут снизить риски и угрозы для вашего бизнеса.

- Понимать основные точки контроля для принятия точных стратегических решений.

- Узнаете, как работает система «Светофор» и как избежать блокировки счета и многое другое.

А ваш бухгалтер сможет обновить знания и усилить компетенции, проанализировать свои действия в текущих налоговых реалиях и убедиться, что все делает верно.

В программе:

- выступления топ-экспертов РФ, профессионалов с многолетним опытом;

- закрытая информация, которой нет в открытом доступе;

- нетворкинг, общение в кулуарах;

- практическая отработка сложных ситуаций.

Среди спикеров - Дмитрий Ряховский, доктор экономических наук, первый проректор Института экономики и антикризисного управления, руководитель Департамента налогов и налогового администрирования, Татьяна Иоффе, директор Палаты налоговых консультантов,

Приходите на форум 16 мая, выходите на новый уровень без стресса и ограничений. Держите будущее компании под контролем.

Купить билет можно по ссылке.