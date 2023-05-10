Открытая в Салехарде стена памяти собрала 1 680 фотографий ветеранов и тружеников тыла

Фото: администрация Салехарда

В честь 9 мая в Салехарде открыли стену памяти «Народная Победа», собравшую 1 680 фотографий ветеранов и тружеников тыла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Более полутора тысяч фотографий ветеранов, героев, погибших на полях сражений и вернувшихся домой, всех, кто так дорог нашим горожанам, собраны на одной стене - как символ силы духа и стойкости народа, - сказал глава города Алексей Титовский.

Кстати, есть на стене и фото деда градоначальника - Титовского Алексея Сергеевича. По словам мэра, в октябре 1943 года он получил тяжелое ранение при форсировании Днепра и был госпитализирован. На тот момент ему было всего 19 лет.

Фото: администрация Салехарда

Отметим, что автором инициативы выступила общественная патриотическая организация «Русский Север». Также ее поддержали АО «Салехардэнерго», ПАО «Сбербанк», ТПП «Ямалнефтегаз» и городские предприниматели.

Расположена стена памяти на пешеходной улице Ленина.