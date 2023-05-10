Для жителей Лабытнанги начали развозить чистую воду

Фото: администрация Лабытнанги

Перед началом паводка власти Лабытнанги традиционно организуют доставку питьевой воды для горожан. Разъезжать автоцистерны начнут уже сегодня, сообщили в городской администрации.

- 10 мая начинается развоз чистой воды населению. Он будет осуществляться в течение всего периода ухудшения качества водопроводной воды. Услуга горожанам предоставляется бесплатно, - прокомментировали в мэрии.

Управляющие компании составили график заезда машин во дворы. При возникновении проблем жители могут обратиться в ЕДДС по телефону 112.

Напоминаем, что сейчас в Лабытнанги идет строительство водоочистных сооружений мощность 7 тысяч кубометров в сутки. С его вводом в эксплуатацию повысится степень защиты окружающей среды и увеличится возможности для ввода нового жилья.