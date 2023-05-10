На Ямале 10 мая 2023 года пройдет мокрый снег

Погода на Ямале на 10 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 10 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3…-8 градусов, при натекании облачности до +2, по северо-востоку до -13. Днем -1...+4 градуса, местами +5...+10, по северо-востоку до -6.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -3 градуса, днем +3. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: