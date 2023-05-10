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НовостиПроисшествия10 мая 2023 0:00

На Ямале 10 мая 2023 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 10 мая

Погода на Ямале на 10 мая

Фото: Вера Зенина

В среду, 10 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3…-8 градусов, при натекании облачности до +2, по северо-востоку до -13. Днем -1...+4 градуса, местами +5...+10, по северо-востоку до -6.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -3 градуса, днем +3. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО