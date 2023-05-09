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НовостиОбщество9 мая 2023 10:05

На Ямале восстановили проезд по закрытым дорогами из-за метели

В 8 утра началось движение транспорта по магистрали Надым – Салехард
Серафима Краснова
В 8 утра началось движение транспорта по магистрали Надым – Салехард.

В 8 утра началось движение транспорта по магистрали Надым – Салехард.

Фото: Архив "КП"

Магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе спустя сутки открыли. Напомним, неблагоприятные погодные условия вынудили инспекторов ДПС закрыть трассы накануне, 8 мая.

В 8 утра началось движение транспорта по магистрали Надым – Салехард в обоих направлениях. Трассу Надым – Пангоды открыли для автомобилей в 08:00. Сейчас дорожная техника работает на магистрали между Новым Уренгоем и Пангодами, рассказали в пресс-службе дорожной дирекции ЯНАО.

Напомним, в Ноябрьске закупают 15 новых автобусов для перевозки пассажиров.