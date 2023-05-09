Новые автобусы подрядчик должен доставить в Ноябрьск к 1 июля. Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске закупают 15 новых автобусов для перевозки пассажиров. Соответствующий аукцион открыли власти на официальном портале «Госзакупки». Стартовая цена лота – 214 миллионов рублей.

— Объект закупки — поставка пассажирских автобусов. Заказчик — администрация города Ноябрьска. Цена контракта — 214 636 999,95 рублей. Количество — 15 штук, — указано в документации.

Новые автобусы подрядчик должен доставить в Ноябрьск к 1 июля. Деньги на покупку общественного транспорта выделены из городского бюджета. Примечательно, что новые автобусы будут работать на газе и рассчитаны на 30 посадочных мест.