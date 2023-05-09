Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Победы

Фото: Дмитрий Артюхов / соцсети.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем Победы. 9 мая является главным праздников России, считает глава округа. Основная задача ямальцев в этот день – хранить память о подвиге Героев, победивших фашизм.

— Сегодня Ямал славит поколение героев и победителей. Мы искренне гордимся вкладом северян в борьбу. Благодарим наших ветеранов, которые прошли долгий и суровый путь к Победе. Преклоняемся перед их мужеством и храним верность героическому наследию, — отмечает Дмитрий Артюхов в социальных сетях.

Кроме того, губернатор ЯНАО вспомнил о своих родственниках, которые защищали границы РФ на фронтах в Великой Отечественной войне.

Напомним, редакция «КП-Ямала» рассказывала, как пройдет праздник День Победы 9 мая 2023 года в городе. На этот день властями запланированы торжественные мероприятия, акции и концерты.