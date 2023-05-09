На Ямале 9 мая 2023 года ожидается штормовой ветер до 30 м/с

В этот день столбики термометров поднимутся до +6...+8 градусов Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

На Ямале сегодня, 9 мая 2023 года, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, опираясь на данные синоптиков. Штормовой ветер с порывами до 28-30 метров в секунду ожидается ночью в прибрежных и предгорных районах (по северу Приуральского и Надымского районов).

В этот день столбики термометров поднимутся до +6...+8 градусов Цельсия, ночью - до +1 градуса. В некоторых районах 9 мая может пойти дождь.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Специалисты просят жителей быть максимально внимательными и осторожными. В период прохождения неблагоприятных погодных явлений возможно увеличение количества аварий, заторов на федеральных, межрегиональных и муниципальных дорогах, обрывов или повреждений ЛЭП, линий связи, обрушения рекламных конструкций, повреждений крыш зданий и сооружений, падения деревьев.