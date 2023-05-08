Фото: администрация Лабытнанги

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ямальцев с наступающим Днем Победы.

- Для подавляющего большинства граждан нашей страны – это самый важный и главный праздник. Иначе и быть не может. Ведь эта война коснулась каждой семьи, и в сердцах родных, и в домашних архивах сохраняется память о своих героях Оценивая значимость Дня Победы через призму сегодняшних мировых событий, мы сильнее осознаем и понимаем роль трудового и воинского потенциала государства в сохранении суверенитета. Важность бережного отношения к исторической памяти, героическому подвигу поколений и верности духовным ценностям. - говорится в поздравлении губернатора Тюменской области.

В своем поздравлении Александр Моор поблагодарил ветеранов за мужество и стойкость, за самоотверженный труд и беззаветную любовь к Отчизне.

- Вы победили фашизм, спасли от этой чумы другие государства, сохранили родную землю. Низкий вам поклон за силу духа и преданность Родине! - добавил он.

Кроме того, губернатор области подчеркнул, что Россия - страна с великой тысячелетней историей, и всегда была и будет страной созидателей.